Зеленський привітав завершення ЄК розроблення пропозицій щодо проєкту переговорної рамки з Україною

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Європейській комісії та президентці Урсулі фон дер Ляєн за доопрацювання пропозицій щодо проєкту рамок переговорів з Україною, який буде подано Раді.

"Це значний і своєчасний крок до практичного початку переговорів про вступ України в ЄС. Наш європейський вибір реалізується, і день вступу України в ЄС дедалі ближче", - написав він у вівторок у мережі Х.

Зеленський також привітав дружню Молдову, пропозиції щодо рамок переговорів якої також було доопрацьовано.

"Ми пліч-о-пліч просуваємося до членства в ЄС. Ми також вітаємо Боснію і Герцеговину з рекомендацією Європейської комісії почати переговори про вступ в ЄС. Не існує альтернативи тому, щоб Європейський Союз ставав більшим і сильнішим, забезпечуючи довгостроковий мир і процвітання для всіх європейців", - написав Зеленський.

Раніше виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Марош Шевчович заявив, що Єврокомісія завершила розробку пропозицій щодо проєкту переговорної рамки з Україною.