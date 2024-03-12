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19:04 12.03.2024

ТЧХУ та ДСНС у Чернівцях провели навчання з порятунку людей під час повеней

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ТЧХУ та ДСНС у Чернівцях провели навчання з порятунку людей під час повеней

Спільні навчання Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) й Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з порятунку людей під час повеней відбулися в Чернівцях.

"У Чернівцях відбулися спільні навчання Українського Червоного Хреста та ДСНС України... На річці Прут, за умов, максимально наближених до реальних, волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста Чернівецької області, рятувальники Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області, медики, представники Національної поліції України на практиці відпрацювали дії в надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з підняттям рівня води", - повідомляють на сторінці ТЧХУ у фейсбуці у вівторок.

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Навчання відбулися в три етапи: моніторинг, прогнозування та динаміка розвитку надзвичайної ситуації, пов'язаної з паводками на території області; порятунок постраждалих різними методами та засобами під час підтоплення та ліквідація наслідків повені.

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У навчаннях від ТЧХУ брали участь 12 волонтерів загону швидкого реагування, 2 фахівці напряму психосоціальної підтримки, також було залучено 3 одиниці автотранспорту.

 

Теги: #навчання #дснс #тчху

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