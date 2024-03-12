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17:06 12.03.2024

МЗС України про спробу РФ визнати "незаконною" передачу Криму: цей законопроєкт лише підтверджує, що в Москві "чітко усвідомлюють" неминучість деокупації

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МЗС України про спробу РФ визнати "незаконною" передачу Криму: цей законопроєкт лише підтверджує, що в Москві "чітко усвідомлюють" неминучість деокупації

Внесення до російської Держдуми законопроєкту про визнання "незаконним" рішення радянської влади 1954 року передати Україні Крим Міністерство закордонних справ України вважає "спробою російської диктатури легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права".

"Внесення до російської Держдуми законопроєкту про визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році передати Україні Крим є нікчемною спробою російської диктатури легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права", - йдеться в коментарі МЗС України на офіційному сайті.

Як зазначається в коментарі, "агресор грубо порушив і продовжує порушувати власні ж зобов’язання, оскільки свого часу юридично, документально та недвозначно визнав кордони сучасної України як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях".

"Сотні разів спіймана на брехні та скомпрометована російська влада може скільки завгодно продовжувати свою пропаганду, зокрема під виглядом законотворчості, але це не змінить визнаної світовим співтовариством реальності: Крим – це Україна", - наголошується в документі МЗС.

"Зазначений законопроект Держдуми лише зайвий раз підтверджує, що цей факт, як і неминучість деокупації, чітко усвідомлюють і в Москві, тому й виникають такі панічні ініціативи", - резюмує МЗС України.

Теги: #крим #мзс_україни

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