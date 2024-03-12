У Середземному морі два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет

Станом на ранок вівторка в акваторії Середземного моря дислокуються три кораблі ВМС РФ, серед яких два ракетоносії, повідомляють ВМС України.

"Станом на 07:30 12.03 у Середземному морі 3 ворожі кораблі серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 12 ракет", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Також в Азовському морі 1 ворожий корабель. Водночас в акваторії Чорного моря ворожі кораблі відсутні.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 20 суден, із них 5 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 20 суден, із них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - зазначили у ВМС.