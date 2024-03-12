Події

08:49 12.03.2024

У Середземному морі два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет

1 хв читати
У Середземному морі два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет

Станом на ранок вівторка в акваторії Середземного моря дислокуються три кораблі ВМС РФ, серед яких два ракетоносії, повідомляють ВМС України.

"Станом на 07:30 12.03 у Середземному морі 3 ворожі кораблі серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 12 ракет", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Також в Азовському морі 1 ворожий корабель. Водночас в акваторії Чорного моря ворожі кораблі відсутні.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 20 суден, із них 5 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 20 суден, із них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - зазначили у ВМС.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 09.03.2024
У Чорному морі вже 4 дні не чергують російські кораблі - Сили оборони півдня України

У Чорному морі вже 4 дні не чергують російські кораблі - Сили оборони півдня України

08:13 09.03.2024
У Середземному морі два ворожі ракетоносії

У Середземному морі два ворожі ракетоносії

08:20 07.03.2024
У Чорному морі кораблі РФ відсутні, а в Середземному - один ракетоносець

У Чорному морі кораблі РФ відсутні, а в Середземному - один ракетоносець

09:39 06.03.2024
У Чорному морі немає жодного ворожого корабля - Генштаб ЗСУ

У Чорному морі немає жодного ворожого корабля - Генштаб ЗСУ

07:14 05.03.2024
Росія тримає в Середземному морі два ракетоносці з "калібрами"

Росія тримає в Середземному морі два ракетоносці з "калібрами"

08:33 01.03.2024
У Чорному та Азовському морях РФ тримає два кораблі, носії "Калібрів" відсутні

У Чорному та Азовському морях РФ тримає два кораблі, носії "Калібрів" відсутні

08:16 28.02.2024
У Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю, ракетоносців немає

У Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю, ракетоносців немає

07:46 25.02.2024
У Чорному морі три ворожі кораблі, ракетоносців немає

У Чорному морі три ворожі кораблі, ракетоносців немає

08:01 21.02.2024
РФ тримає в Чорному та Азовському морях два військові кораблі

РФ тримає в Чорному та Азовському морях два військові кораблі

07:29 19.02.2024
У Чорному морі один ворожий корабель, ракетоносців немає

У Чорному морі один ворожий корабель, ракетоносців немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу на Харківщині внаслідок російської агресії загинули два мирні жителі, четверо постраждали

Росіяни за добу втратили понад 910 людей

ППО ліквідувала 17 із 22 ворожих БПЛА

Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Куп'янську

Повітряні сили ліквідували танкер "Механік Погодін", який використовується росіянами як пункт управління

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 96 вибухів

За добу на Харківщині внаслідок російської агресії загинули два мирні жителі, четверо постраждали

Росіяни за добу втратили понад 910 людей

Противник продовжує обстрілювати Херсонську область, загинув один цивільний, ще трьох поранено

Ворог продовжує обстрілювати Нікополь і Червоногригорівську громаду, є поранені

ЗСУ ліквідували десять районів зосередження о/с ворожих військ, ЗРК Бук-М1 і один РЛК "Зоопарк"

Ворог продовжує атакувати підрозділи ЗС України на шести напрямках

ППО ліквідувала 17 із 22 ворожих БПЛА

Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Куп'янську

Армія РФ убила жителя Херсонської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА