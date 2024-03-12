Події

06:29 12.03.2024

12 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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12 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 748 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 748 RUSSIAN AGRESSION

12 березня відзначають Всесвітній день проти кіберцензури, Всесвітній день боротьби з глаукомою.

День висадження дерев у Китаї та Тайвані.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова.

Всесвітній день проти кіберцензури

Всесвітній день боротьби з кіберцензурою - онлайн-захід, який проводять щорічно 12 березня з метою привернути увагу до перешкоджання свободі слова та цензурі в Інтернеті урядами різних країн світу Уперше цей день було відзначено 12 березня 2008 року на прохання організацій "Репортери без кордонів" та Amnesty International. Лист, написаний Жан-Франсуа Жюльяром, генеральним секретарем організації "Репортери без кордонів", і Ларрі Коксом, виконавчим директором Amnesty International, було надіслано головним виконавчим директорам корпорацій Google, Yahoo!, Inc. і Microsoft з проханням відзначати цей день. Цю щорічну подію символізує логотип, створений організацією "Репортери без кордонів", який представляє собою комп'ютерну мишу, що вирвалася з ланцюга.

Питання про кіберцензуру є досить гострим. Інтернет-контент піддається технічним методам цензури, зокрема: Блокування інтернет-протоколу (IP-адреси): Доступ до певної IP-адреси заборонено. Якщо цільовий вебсайт розміщено на сервері віртуального хостингу, всі вебсайти на тому ж сервері буде заблоковано.

Всесвітній день боротьби з глаукомою

Подія була створена 2008 року з ініціативи Всесвітньої асоціації пацієнтів і Всесвітньої організації товариств глаукоми. Глаукомою називають групу важких хронічних захворювань ока, що призводять до повної сліпоти через підвищення внутрішнього тиску ока й атрофії зорового нерва.

Ще цього дня:

1910 - Футбольна збірна Англії розгромила команду Франції з рахунком 20:0. Нападник Дей забив 11 голів;

1947 - Президент США Гаррі Трумен висунув зовнішньополітичну програму ("Доктрина Трумена"), згідно з якою Америка готова надавати допомогу всім "вільним народам" проти загрози комунізму;

1968 - Маврикій здобув незалежність;

1989 - Тім Бернерс-Лі запропонував глобальний гіпертекстовий проект, нині відомий як Всесвітня павутина;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Кубою;

1994 - Перші 32 жінки ординовані у священики Церкви Англії в Брістольському соборі.

1999 - Чехія, Польща та Угорщина вступили до НАТО;

2000 - Папа Римський Іван Павло II публічно вибачився за гріхи Католицької Церкви перед людством;

2003 - ВООЗ випустила глобальне оповіщення про спалах коронавірусу SARS-CoV.

Церковне свято

Феофан Сповідник - візантійський чернець, літописець, шанований православною церквою в лику преподобного. Біографія Феофана відома з житія, написаного патріархом Мефодієм у 9 столітті, а також з його власного твору "Хронографія". Преподобному приписується дар чудотворення - зцілення хвороб і вигнання бісів.

Іменини: Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Феофан, Ян.

Теги: #іменини #церковне_свято #12березня

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