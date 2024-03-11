Єрмак та Салліван обговорили важливість якнайшвидшого схвалення Палатою представників пакету допомоги для України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обговорили поточну ситуацію на українському фронті, повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, Єрмак наголосив на важливості якнайшвидшого схвалення Палатою представників Конгресу пакету допомоги для України,

Також сторони обговорили нагальні потреби українських захисників.

Єрмак висловив Саллівану подяку за недавню промову Байдена у Конгресі під час щорічного звернення, в якій пролунали сильні меседжі щодо необхідності підтримки України у протистоянні з російською агресією.