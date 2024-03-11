Український консул негайно відправляється на пункт пропуску "Дорогуськ" через інформацію про зупинення протестувальниками пасажирських автобусів - посол

Український консул негайно виїхав до пункту перетину кордону "Ягодин-Дорогуськ", щоб провести необхідні розмови через затримки руху пасажирських автобусів, повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

"У звʼязку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську, на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні", - написав посол у фейсбуці.

Зварич зазначив, що консул проведе необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів.

"Як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод", - наголосив посол.