Події

17:52 11.03.2024

Український консул негайно відправляється на пункт пропуску "Дорогуськ" через інформацію про зупинення протестувальниками пасажирських автобусів - посол

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Український консул негайно виїхав до пункту перетину кордону "Ягодин-Дорогуськ", щоб провести необхідні розмови через затримки руху пасажирських автобусів, повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

"У звʼязку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську, на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні", - написав посол у фейсбуці.

Зварич зазначив, що консул проведе необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів.

"Як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод", - наголосив посол.

 

Теги: #консул #польща

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