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17:06 11.03.2024

Керівник САП: Важливо законодавчо закріпити автономію повноважень антикорупційних органів на екстрадицію

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Керівник САП: Важливо законодавчо закріпити автономію повноважень антикорупційних органів на екстрадицію

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко наголошує на необхідності законодавчого закріплення автономних повноважень антикорупційних органів на направлення запитів про екстрадицію.

"Ми працюємо над тим, щоб удосконалити механізм взаємодії НАБУ і САП з іншими юрисдикціями. Йдеться про повноваження керівника САП направляти запити про екстрадицію", - сказав Клименко в понеділок на конференції "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС".

Керівник САП зазначив, що протягом 2016-2022 років подання на екстрадицію, подані САП, були заблоковані в Офісі генерального прокурора.

"Це стосується не тільки екстрадиції, в принципі, ці повноваження дають можливість впливати на міжнародний розшук, оскільки тільки та особа, яка уповноважена направляти запит про екстрадицію, може давати гарантію оголошення особи в міжнародний розшук, виставлення так званої червоної картки Інтерполу", - додав Клименко.

Він підсумував: "Для нас критично важливе питання закріплення цього в законі, щоб НАБУ і САП у цьому питанні... не залежали від Офісу генпрокурора".

Теги: #клименко #сап

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