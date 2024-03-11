Події

15:22 11.03.2024

Україна демонструє чи не найкращі результати за всі роки боротьби з корупцією - керівник EUACI

1 хв читати
Україна демонструє чи не найкращі результати за всі роки боротьби з корупцією - керівник EUACI

Керівник Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу (EUACI) Аллан Паг Крістенсен заявляє, що Україна демонструє чи не найкращі результати за всі роки в частині боротьби з корупцією.

"Останнім часом ми бачили багато прогресу в боротьбі з корупцією. Ми, як антикорупційна програма, вивчали прогрес у цій сфері... Україна веде боротьбу, триває війна, але Україна водночас демонструє чи не найкращі результати за всі роки в частині боротьби з корупцією", - сказав він на заході "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС" у понеділок у Києві.

За словами голови EUACI, є значний прогрес в антикорупційному законодавстві, у розслідуванні великих справ, у кількості відкритих справ, у виконанні антикорупційної програми.

"Ще багато чого потрібно зробити... І ми сподіваємося, що прогрес буде видно і надалі", - додав він.

Крістенсен наголосив, що необхідно приділити більше уваги заходам щодо запобігання корупції в різних сферах.

Теги: #корупція #euaci

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 11.03.2024
Корупція в Україні не зникла, але наразі є інституції, які борються з цією проблемою - посол ЄС Матернова

Корупція в Україні не зникла, але наразі є інституції, які борються з цією проблемою - посол ЄС Матернова

16:24 28.02.2024
"Укрнафта" викрила факти корупції всередині компанії

"Укрнафта" викрила факти корупції всередині компанії

12:10 28.02.2024
Глава МВС закликає українців повідомляти про корупцію та хабарництво в сервісних центрах

Глава МВС закликає українців повідомляти про корупцію та хабарництво в сервісних центрах

10:57 14.02.2024
НАБУ заявило про виявлення фактів корупційної схеми, що дає змогу завищувати ціни на окремі продукти під час закупівель для армії

НАБУ заявило про виявлення фактів корупційної схеми, що дає змогу завищувати ціни на окремі продукти під час закупівель для армії

11:58 06.02.2024
У Києві судитимуть заввідділу Інституту урології, який вимагав гроші за операцію, - прокуратура

У Києві судитимуть заввідділу Інституту урології, який вимагав гроші за операцію, - прокуратура

12:41 30.01.2024
Україна піднялася в Індексі сприйняття корупції від Transparency International на 104-те місце

Україна піднялася в Індексі сприйняття корупції від Transparency International на 104-те місце

17:26 29.01.2024
Мінкультури розпочало службове розслідування щодо порушення антикорупційного закону гендиректоркою Національного будинку органної музики

Мінкультури розпочало службове розслідування щодо порушення антикорупційного закону гендиректоркою Національного будинку органної музики

16:37 26.01.2024
Данія виділить Україні 60 мільйонів данських крон на підтримку боротьби з корупцією в рамках EUACI

Данія виділить Україні 60 мільйонів данських крон на підтримку боротьби з корупцією в рамках EUACI

10:29 20.12.2023
Понад половина українців згодна на порушення законів для якнайшвидшого покарання корупціонерів - соцопитування КМІС

Понад половина українців згодна на порушення законів для якнайшвидшого покарання корупціонерів - соцопитування КМІС

10:21 18.12.2023
"Е-гривня" може стати "пігулкою" проти корупції - думка

"Е-гривня" може стати "пігулкою" проти корупції - думка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польські протестувальники та поліція зупиняють пасажирські автобуси з України - Кубраков

Зеленський розраховує на будівництво трьох ліній оборони протяжністю 2000 км

Корупція в Україні не зникла, але наразі є інституції, які борються з цією проблемою - посол ЄС Матернова

Росіяни завдали двох ударів по Запорізькому району, наслідки з'ясовують - голова ОВА

Польські протестувальники з 13 березня планують відновити блокування вантажівок у напрямку ПП "Корчова-Краківець" - Держприкордонслужба України

ОСТАННЄ

Польські протестувальники та поліція зупиняють пасажирські автобуси з України - Кубраков

Зеленський розраховує на будівництво трьох ліній оборони протяжністю 2000 км

Глава МВС: Українці можуть отримати водійське посвідчення вже у 27 країнах Європи

Частка охочих повернутися додому знизилася до 65% серед біженців і 72% серед ВПО - дослідження УВКПЛ ООН

На паркінгу ТРЦ у Києві напали з ножем на водія, намагаючись викрасти його автомобіль

США планували реконструкцію космічних кораблів інопланетян у разі їх виявлення - Пентагон

Зеленський: "20 днів у Маріуполі" - фільм, що розповідає про російський тероризм

РФ може депортувати всіх жителів окупованих територій України, хто відмовився отримати їхній паспорт - британська розвідка

Росіяни завдали двох ударів по Запорізькому району, наслідки з'ясовують - голова ОВА

Польські протестувальники з 13 березня планують відновити блокування вантажівок у напрямку ПП "Корчова-Краківець" - Держприкордонслужба України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА