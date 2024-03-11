Україна демонструє чи не найкращі результати за всі роки боротьби з корупцією - керівник EUACI

Керівник Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу (EUACI) Аллан Паг Крістенсен заявляє, що Україна демонструє чи не найкращі результати за всі роки в частині боротьби з корупцією.

"Останнім часом ми бачили багато прогресу в боротьбі з корупцією. Ми, як антикорупційна програма, вивчали прогрес у цій сфері... Україна веде боротьбу, триває війна, але Україна водночас демонструє чи не найкращі результати за всі роки в частині боротьби з корупцією", - сказав він на заході "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС" у понеділок у Києві.

За словами голови EUACI, є значний прогрес в антикорупційному законодавстві, у розслідуванні великих справ, у кількості відкритих справ, у виконанні антикорупційної програми.

"Ще багато чого потрібно зробити... І ми сподіваємося, що прогрес буде видно і надалі", - додав він.

Крістенсен наголосив, що необхідно приділити більше уваги заходам щодо запобігання корупції в різних сферах.