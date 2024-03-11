Події

14:29 11.03.2024

На паркінгу ТРЦ у Києві напали з ножем на водія, намагаючись викрасти його автомобіль

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Правоохоронці Києва затримали двох зловмисників, які на паркінгу торгово-розважального комплексу Lavina Mall побили й поранили ножем чоловіка, намагаючись викрасти його автомобіль Mercedes-Benz GLE, повідомляють у Київській міській прокуратурі.

"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам у вчиненні розбійного нападу з метою заволодіння автомобілем, поєднаному із застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи (ч. 4 ст. 187 КК України)", - повідомляється в телеграм-каналі столичної прокуратури в понеділок.

За інформацією прокуратури, інцидент стався 9 березня близько 20-ї години на паркінгу ТРЦ "Lavina Mall". "Двоє чоловіків побачили як водій сідає за кермо автомобіля Мерседес-Бенц GLE 300, та вирішили відібрати машину. Так, один із нападників сів на заднє сидіння, щойно власник машини відчинив двері, дістав ножа й почав завдавати йому ударів. В цей час інший нападник завдавав ударів власнику машини з вулиці, підійшовши до водійських дверей", - зазначено в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що на крик потерпілого звернули увагу люди, які в цей час були на паркінгу, тож зловмисники, не викравши автівку, втекли.

"Згодом їх затримали. Це двоє чоловіків 19 та 21 року, один родом із Донеччини, інший із Закарпаття. Встановлено, що вони мешкали у столиці в хостелі, а викраденням автомобіля планували заробити гроші на поїздку за кордон", - уточнюється в повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Теги: #прокуратура #напад

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