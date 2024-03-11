Волонтери ТЧХУ зустріли евакуаційні поїзди, які прибули до Житомирської та Хмельницької областей

Волонтери загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) зустріли евакуаційні поїзди в Бердичеві та Хмельницькому.

"Українці, які проживають у містах, поруч із якими тривають бойові дії, продовжують евакуюватися до безпечніших місць. У вихідні волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста Житомирської області зустріли евакуаційний потяг з Покровська Донецької області", - повідомило ТЧХУ в понеділок у фейсбуці.

Евакуаційним поїздом приїхали 57 осіб, із них - 16 дітей, а також 10 маломобільних людей, які потребували особливих умов транспортування.

У Хмельницькому волонтери загону швидкого реагування ТЧХУ зустріли евакуаційний потяг із Херсона, надали психосоціальну підтримку та іншу необхідну допомогу прибулим громадянам.