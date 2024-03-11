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11:52 11.03.2024

В Україні найближчими днями трохи похолодає, у низці областей пройдуть дощі, місцями зі снігом

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В Україні найближчими днями трохи похолодає, у низці областей пройдуть дощі, місцями зі снігом

У вівторок, 12 березня, уночі в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, удень на Правобережжі та Херсонщині прогнозується дощ, місцями з мокрим снігом; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі в західних, південно-західних областях і в Криму вночі 0-5° тепла, на решті території 1-6° морозу, на північному сході країни до 9° морозу, удень 2-7° тепла, у Криму до 11°; на Закарпатті вночі 4-9°, вдень 9-14° тепла.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях уночі місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Києві на вівторок, 12 березня, - без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 12 березня найвища температура вдень була 15,8° у 2001 р., найнижча вночі -21,6° у 1928 р.

У середу, 13 березня, у південній частині України, вночі та в центральних і західних областях невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території без опадів; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних і північно-східних областях до 6° морозу, вдень 1-6° тепла.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві 13 березня без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла; вдень 3-5° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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