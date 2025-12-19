Інтерфакс-Україна
12:51 19.12.2025

Найближчі два дні в Україні в основному без опадів, тумани, на заході у неділю місцями мокрий сніг з дощем

У суботу, 20 грудня, в Україні без опадів, проте з туманом, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомив Укргідрометцентр.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень на заході та півдні країни 1-6° тепла, в Криму до 10°).

У Києві 20 грудня також збережеться сильний туман, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 20 грудня найвища температура вдень була  10,6 в 2023р., найнижча вночі  -20,8 в 1994р.

У неділю, 21 грудня, в Україні без опадів, лише у західних областях місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. На Правобережжі туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни 1-6° тепла).

У Києві 21 грудня без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Теги: #погода #укргідрометцентр

