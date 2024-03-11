Десять дронів збито над Одеською областю

Російські окупанти продовжують атакувати із застосуванням дронів населені пункти півдня, десять баражуючих снарядів типу "Shahed-131/136" було збито, повідомляє командування Сил оборони півдня України в понеділок уранці.

"Бойова робота тривала півтори години. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "шахедів", які заходили з акваторії Чорного моря і складними маневрами поміж житлових і промислових кварталів ускладнювали роботу ППО. 10 баражуючих безпілотних апаратів типу "Shahed-131/136", збито в небі Одеської області", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними Сил оборони півдня, відбулося влучання в інфраструктурний об'єкт в Одеській області.

"В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, пожежу, що виникла, оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарським будівлям. За попередніми даними люди не постраждали", - ідеться в повідомленні.