11 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 747 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 747 RUSSIAN AGRESSION

11 березня відзначають День Співдружності націй.

В Австралії - День Канберри, у Литві - День відновлення незалежності.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Софронія, патріарха Єрусалимського; преподобного Софронія, затворника Києво-Печерського.

Рамадан - у ніч із 10 на 11 березня початок посту в мусульман.

День Співдружності націй

День Співдружності націй - щорічне свято 56 країн-учасниць міжнародного співтовариства Співдружність націй (до 1947 року - Британське Співтовариство націй), асоціації незалежних держав, які раніше входили до Британської імперії і які визнають британського монарха як символ вільного єднання.

День Співдружності націй відзначають у другий понеділок березня.

Початок Співдружності було покладено 1887 року на колоніальній конференції в Лондоні, на якій найбільш розвиненим колоніям Британської імперії надали статус домініонів - автономних утворень (пізніше - фактично незалежних держав), водночас усі вони ставали частиною Британської Співдружності націй - об'єднання, покликаного згуртувати величезну Британську імперію. Такими домініонами стали Канада, Австралійський Союз, Нова Зеландія, Південно-Африканський Союз, Ньюфаундленд та Ірландія.

Правовий статус Співдружності націй визначено Вестмінстерським статутом 1931 року (уточнений у 1947). Існує Секретаріат Співдружності, проводяться щорічні конференції країн Співдружності. У Великій Британії у складі уряду засновано посаду міністра у справах Співдружності.

День Канберри в Австралії

День Канберри - свято, яке з 2007 року щорічно відзначають у другий понеділок березня, що супроводжується культурним фестивалем. Таким чином австралійці відзначають день, коли столиця країни отримала своє ім'я. Для Австралійської столичної території, АСТ (англ. Australian Capital Territory, ACT) цей день є вихідним.

День відновлення незалежності Литви

День відновлення незалежності Литви - національне свято Литви, яке відзначають 11 березня на честь Акта про відновлення Литовської держави, підписаного Установчими зборами 1990 року. Це одне з трьох головних національних свят у Литві.

Ще цього дня:

1921 - Уряд УРСР ухвалив постанову про викуп у населення культурних цінностей для передачі державним музеям;

1931 - У СРСР заборонили продавати і ввозити Біблію;

1990 - На своєму першому засіданні новообрана Верховна Рада Литовської РСР, більшість у якій здобули прихильники "Саюдіса", ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви;

1990 - До влади в Чилі прийшов демократичний уряд; Августо Піночет пішов з посади президента;

1997 - Україна і Молдова проголосили створення митного союзу;

2004 - Терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 200 осіб;

2010 - В Австралії повністю скасовано смертну кару;

2011 - Великий тохокуський землетрус у Японії магнітудою 9,0..9,1 спричинив радіаційну аварію на АЕС Фукусіма-1;

2020 - ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19.

Церковне свято

День пам'яті святителя Софронія, патріарха Єрусалимського

Святитель Софроній, Патріарх Єрусалимський, народився в Дамаску. З юних років він вирізнявся благочестям і любов'ю до наук. Особливо він досяг успіху у філософії, за що його стали називати Премудрим. Але майбутній святитель шукав вищої мудрості в монастирях, у бесідах із жителями пустелі. Він прибув до Єрусалима, в обитель святого Феодосія, і там зблизився з ієромонахом Іваном Мосхом. Він став його духовним сином і пішов до нього в послух. Праведники разом подорожували монастирями, записували житія і повчання їхніх мешканців. Із цих розповідей пізніше склалася їхня відома книга "Лимонар" або "Луг духовний", яку високо оцінив Сьомий Вселенський Собор.

Рятуючись від спустошливих набігів персів, святі Іван і Софроній покинули Палестину і пішли в Антіохію, а звідти в Єгипет. У Єгипті святий Софроній тяжко занедужав. У той час він і вирішив стати ченцем і прийняв постриг від преподобного Івана Мосха. Після одужання святого Софронія вони обидва вирішили залишитися в Олександрії. Там їх прийняв святий Патріарх Іван Милостивий, якому вони надали велику допомогу в боротьбі проти монофелітів.

Коли варвари стали загрожувати Олександрії, святий Патріарх Іван у супроводі святих Софронія та Івана попрямував до Константинополя, але дорогою помер. Святі Іван і Софроній з одинадцятьма іншими ченцями вирушили в Рим. У Римі преподобний Іван помер (+ 622). Тіло його було перевезено святим Софронієм в Єрусалим і поховано в обителі святого Феодосія.

У 628 році з перського полону повернувся Єрусалимський Патріарх Захарія. Після його смерті протягом двох років патріарший престол обіймав святий Модест, а після смерті святителя Модеста Патріархом був обраний Софроній. Святитель Софроній багато потрудився на благо Єрусалимської Церкви як її Предстоятель.

Наприкінці життя святитель Софроній зі своєю паствою пережив дворічну облогу Єрусалима магометанами. Виснажені голодом християни погодилися нарешті відкрити міську браму з умовою, що противник пощадить святині. Однак умова не була виконана, і святий Патріарх Софроній помер у глибокій скорботі через осквернення християнських святинь.

До нас дійшли твори патріарха Софронія з догматики, а також "Пояснення на Літургію", Житіє преподобної Марії Єгипетської, близько 950 тропарів, стихири від Великодня до Вознесіння. Ще будучи ієромонахом, святий Софроній переглянув і виправив "Статут" монастиря преподобного Сави Освяченого. "Трипеснці" святителя на Святу Чотиридесятницю входять і до складу сучасної Тріоді.

День пам'яті преподобного Софронія, затворника Києво-Печерського

Софроній був затворником Києво-Печерського, жив у ХІІІ столітті і мешкав у Печерському монастирі. Хоча про його походження немає точних відомостей, він прославився як один із найвидатніших затворників Києво-Печерської Лаври. Він присвятив своє життя молитві та покаянню, провівши більшу частину свого часу на самоті.

Щодня прочитував увесь Псалтир, що є вражаючим доказом його відданості та самодисципліни. Крім того, він носив на собі волосяницю та залізний пояс, які не знімав до своєї смерті. Відлюдники, до яких він належав, жили в суворих умовах - вони проводили більшу частину часу в келії, відкривали двері лише на час богослужінь. Незважаючи на це, вони знаходили час для молитви і покаяння, не їли майже нічого, і були віддані своїй вірі.

Його нетлінні мощі перебувають у Дальніх печерах, і його пам'ять зберігається вірянами до сьогодні.

Рамадан - початок посту в мусульман

Місяць обов'язкового для мусульман посту (ураза), є одним із п'яти стовпів ісламу. Протягом місяця Рамадан правовірні мусульмани в денний час відмовляються від вживання їжі, пиття, куріння та інтимної близькості. Тривалість місяця становить 29 або 30 днів і залежить від місячного календаря. Піст починається з початку світанку і закінчується після заходу сонця.

Іменини: Василь, Георгій, Юхим, Іван.