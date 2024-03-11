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04:15 11.03.2024

Вибори в Португалії: Переможець неясний, ультраправі набирають обертів

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Вибори в Португалії: Переможець неясний, ультраправі набирають обертів

Після підрахунку 99% бюлетенів Соціалістична партія (PS) відстала лише на 438 голосів, практично зрівнявшись із правоцентристським Демократичним альянсом (AD), який набрав 28,7%, хоча результати голосування за кордоном ще не підбито, повідомляє агентство Reuters.

Лідер лівоцентристських соціалістів Португалії визнав свою поразку на недільних парламентських виборах після того, як його партія з мінімальним відривом поступилася своїм правоцентристським суперникам, а частка ультраправих значно зросла.

"Демократичний альянс" отримали загалом щонайменше 77 місць у 230-місцевому парламенті, випередивши PS із 74 місцями. Вкрай права партія Chega ("Досить!") посіла третє місце з 46 місцями. Після остаточного підрахунку 11 місць, які ще належить розподілити, праві явно домінують у новому законодавчому органі.

Лідер Соціалістична партія Педру Нуну Сантуша привітав АД з перемогою. Сантуш заявив, що його партія тепер очолить опозицію.

Популістська партія Chega посіла третє місце, набравши понад 18 % голосів, що майже втричі перевищує її результат на виборах 2022 року, та, ймовірно, забезпечить об'єднаним правим парламентську більшість, хоча поміркована АД досі відмовлялася вести переговори з популістами.

Теги: #результати #португалія #парламентські_вибори

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