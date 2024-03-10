Росіяни 32 рази обстріляли 10 громад Сумської області

Російські військові вдень у неділю 32 рази обстріляли 10 громад Сумської області, загалом у регіоні зафіксували 184 вибухи, повідомляє вечірнє зведення ОВА щодо ситуації в області.

"Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 184 вибухи. Обстрілу зазнали Юнаківська, Хотинська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Середина-Будська громади.", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, у Великописарівській громаді здійснено артилерійські обстріли (31 вибух), ракетний удар (2 вибухи), обстріл РСЗВ (23 вибухи), авіаудар КАБ (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи) та авіаудар FPV дроном (2 вибухи).

По Есманській громаді було здійснено авіаудар РБК-500 (1 вибух) і артилерійський обстріл (2 вибухи).

У Білопільській громаді було здійснено удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи), обстріл з АГС (15 вибухів) і артобстріл (6 вибухів).

По Юнаківській громаді росіяни вдарили з мінометів (2 вибухи), також сталося скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух) та авіаудар FPV дроном (1 вибух).

У Новослобідській громаді зафіксовано обстріл РСЗВ (13 вибухів) та артилерійський обстріл (12 вибухів).

Миропільська громада: ворог гатив із мінометів (16 вибухів) та артилерії (2 вибухи). Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (3 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи).

Мінометного обстрілу зазнали Хотинська (4 вибухи) і Середино-Будська (24 міни) громади.

Під артилерійський обстріл потрапила територія Шалигинської громади, тут було зафіксовано 11 вибухів.