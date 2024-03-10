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19:33 10.03.2024

ЗС України на півдні знищили один танк і дев’ять артсистем за добу; ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі немає

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ЗС України на півдні знищили один танк і дев’ять артсистем за добу; ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі немає

Сили оборони України за минулу бойову добу, за попередніми даними, на херсонському напрямку знищили 1 танк і 9 артилерійських систем, серед яких великокаліберні, повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону в неділю.

За її словами, безперервними обстрілами російські окупаційні війська особливо сильно тиснуть на місцеве населення напередодні майбутніх 17 березня виборів президента РФ, просуваючи наратив "руський мір вернется". "Проте це просто ІПСО, оскільки навіть у своїх пабліках російські пропагандисти визнають, що оборонні укріплення правого берега Дніпра на Херсонщині настільки потужні, що просування на них абсолютно безперспективне."

Відповідаючи на запитання про присутність у Чорному морі ракетоносіїв, Гуменюк сказала, що "російські ракетоносії сьогодні відзначають третій тиждень вихідний, тобто вони перебувають у пунктах базування, і не застосовуються для несення бойового чергування. Ба більше, протягом кількох діб поспіль після інциденту з "Котовим" (патрульний корабель "Сергій Котов" знищено в ніч на 5 березня 2024 року - ІФ-У), російський Чорноморський флот у Чорному морі теж відпочиває".

 

 

Теги: #війна #ситуація #південь

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