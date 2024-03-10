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13:50 10.03.2024

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в січні в Німеччині зросла на 18,9 тис., в Італії скоротилася на 18,1 тис. - Євростат

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Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в січні в Німеччині зросла на 18,9 тис., в Італії скоротилася на 18,1 тис. - Євростат

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС на кінець 2023 року мали 4 млн 303,12 тис. громадян країн, що не входять до ЄС, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року, повідомляє Євростат.

"Порівняно з кінцем грудня 2023 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+18 905; +1,5%), Чехії (+8 155; +2,2%) та Іспанії (+2 830; +1,5%)", - зазначає статистичне відомство.

"Кількість бенефіціарів зменшилася в 5 країнах ЄС, а саме в Італії (-18 125 осіб; -11,2%), Польщі (-3 235; -0,3%), Естонії (-225; -0,6%), Франції (-205; -0,3%) і Люксембурзі (-10; -0,2%)", - додав Євростат.

Станом на кінець грудня європейське статистичне відомство повідомляло про дещо більшу кількість біженців зі статусом тимчасового захисту - 4 млн 312,22 тис., однак зниження загального показника за місяць пов'язане зі скороченням даних для Нідерландів - зі 145,62 тис. на кінець грудня до 116,86 тис. на кінець січня.

Останні десять місяців найбільший приріст спостерігався в Німеччині - сумарно понад 204 тис. осіб, за якою йде Чехія - 70,7 тис.

Згідно з даними Євростату, на кінець січня 2024 року основними країнами ЄС, які прийняли одержувачів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 млн 270,15 тис. осіб; 29,5% від загальної кількості), Польща (951,56 тис. осіб; 22,1%) і Чехія (381,19 тис. осіб; 8,9%). Сумарна частка цих трьох країн становить 60,5%.

Євростат уточнює, що порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб у січні 2024 року спостерігалася в Чехії (35,2), Болгарії (26,7), Естонії (26,4), Литві (26,2) і Польщі (25,9), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становить 9,6.

Йдеться також, що станом на 31 січня 2024 року на громадян України припадало понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили майже половину (46,1%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти - трохи більше ніж третину (33,2%), тоді як дорослі чоловіки - трохи більше ніж п'яту частину (20,7%) від загального числа. Вісім місяців раніше частка жінок була 46,6%, дітей - 34,6% і дорослих чоловіків - 18,8%.

Згідно з представленими даними, у січні четвертою за кількістю біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС залишалася Іспанія - 197,75 тис., а замикала п'ятірку Болгарія зі 172,28 тис.

Понад 100 тис. таких осіб на кінець січня 2024 року було також у Румунії - 147,52 тис., Італії - 143,25 тис., Нідерландах - 116,86 тис., Словаччині - 116,01 тис. та Ірландії - 102,80 тис.

Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Австрії - 83,56 тис., Литві - 75,35 тис., Бельгії - 75,76 тис., Норвегії - 68,15 тис., Франції - 64,73 тис. (дані про дітей переважно не включено - Євростат), Фінляндії - 64,95 тис. і Португалії - 59,46 тис. Далі йдуть Латвія - 44,14 тис., Швеція - 44,39 тис., Естонія - 35,72 тис., Данія - 36,64 тис., Угорщина - 34,25 тис., Греція - 27,10 тис., Хорватія - 23,18 тис., Кіпр - 19,53 тис., Люксембург - 4,22 тис., Ісландія - 3,98 тис., Мальта - 1,99 тис. і Ліхтенштейн - 0,57 тис. Євростат уточнив, що всі наведені дані стосуються надання тимчасового захисту на підставі Рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, що встановлює наявність масового припливу переміщених осіб з України у зв'язку з військовим вторгненням Росії та тягне за собою запровадження тимчасового захисту.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 15 лютого цього року оцінювали в 6,004 млн, а загалом у світі - у 6,480 млн, що відповідно на 29 тис. і 30 тис. більше, ніж на початок року.

У самій Україні, за даними ООН на 6 листопада, було 3,674 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно з колишньою оцінкою 5,088 млн. "Це (таке значне скорочення) пов'язане не зі значним поверненням ВПО, а насамперед зі зміною методики розрахунку чисельності ВПО. Нова базова цифра чисельності населення, яка використовується для екстраполяції оцінок ВПО, тепер враховує відсутність близько 6,2 млн біженців з України, які більше не перебувають у країні", - пояснює УВКБ ООН.

Як зазначив на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб, тоді як у Нацбанку, навпаки, очікують відтоку з України 0,1 млн після 0,2 млн у 2023 році. 

Теги: #єс #біженці

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