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12:29 10.03.2024

Польські фермери розблокували рух у напрямку ПП "Краковець" - Держприкордонслужба

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Польські фермери розблокували рух у напрямку ПП "Краковець" - Держприкордонслужба

 Польські фермери розблокували рух у напрямку ПП "Краковець" до 13 березня, водночас на п'яти напрямках триває блокування руху вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"По-перше, хотів би зазначити, що польські фермери продовжують блокувати рух. Станом на зараз це на п'яти напрямках. До цього, як відомо, було шість, тому що в ніч з восьмого на дев'яте число вони припинили свої дії у напрямку пункту пропуску "Краковець". І це, власне, тимчасово, тому що вони зазначили, що свої дії відновлять десь орієнтовно тринадцятого числа. Таку інформацію ми маємо від польських колег", - сказав він в ефірі телемарафону в неділю.

Він додав, що на п'яти напрямках, де триває блокування руху, у черзі перебувають близько 1 700 вантажних транспортних засобів. У пункті пропуску "Краковець" в очікуванні перетину кордону в бік України перебувають близько 600 вантажівок.

Теги: #блокада #польща #держприкордонслужба

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