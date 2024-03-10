Події

08:58 10.03.2024

Дві підстанції "Укренерго" зазнали атак БПЛА РФ за добу, без постраждалих

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Дві підстанції "Укренерго" зазнали атак БПЛА РФ за добу, без постраждалих

Дві підстанції НЕК "Укренерго" в південному і центральному регіонах зазнали атак російських агресорів безпілотниками протягом останньої доби, повідомила компанія.

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі в неділю, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.

При цьому зазначається, що постраждалих немає. Також не довелося відключати споживачів від енергопостачання.

Як повідомлялося, РФ за останню добу атакувала Україну 39 безпілотниками, 35 з яких було збито.

 

 

 

Теги: #рф #атака #укренерго

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