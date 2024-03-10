РФ вдарила ракетою по підприємству в Новомосковському районі Дніпропетровської області, є постраждалий

Війська РФ вдарили ракетою по підприємству в Новомосковському районі Дніпропетровської області, унаслідок обстрілу постраждав чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграм-каналі в неділю вранці.

"Пізно ввечері наші оборонці неба знищили два ворожі безпілотники. Їх збили у Криворізькому та Нікопольському районах. Стався в області й ракетний удар. Агресор поцілив по підприємству у Новомосковському районі. Постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома", - ідеться в повідомленні.

За даними обладміністрації, внаслідок "прильоту" виникла пожежа. Вогонь рятувальники вже приборкали.

"По Нікопольщині російські війська тричі вгатили з важкої артилерії. Скерували й дрон-камікадзе. Гучно було у районному центрі і Марганецькій громаді. Там минулося без загиблих та поранених", - зазначив Лисак.

"Пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталося загоряння, полум'я оперативно загасили", - уточнив він.

На решті території Дніпропетровщини було без обстрілів.