Окупанти вночі вдарили 4-ма ракетами С-300 по Харківській і Донецькій областях

Російські війська вночі атакували 4-ма ракетами С-300 Харківську і Донецьку області, повідомляють Повітряні сили ЗС України в телеграм-каналі в неділю вранці.

"У ніч на 10 березня 2024 року російські окупанти вдарили 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині та 39 ударними БПЛА типу "Shahed" (райони пусків безпілотників - мис Чауда, Крим, Приморсько-Ахтарськ – ІФ-У)", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті бойової роботи збито 35 "Шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

Більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, засоби РЕБ.