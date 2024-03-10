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07:16 10.03.2024

Німеччина наступного року ризикує не виконати квоту НАТО про витрати на оборону 2% ВВП

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Німеччина наступного року ризикує не виконати квоту НАТО про витрати на оборону 2% ВВП

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус вважає, що Бундесверу наступного року не вистачатиме до 6 млрд євро, і Німеччина ризикує не виконати квоту НАТО про витрати 2% ВВП на оборону, повідомляє Bild.

Зазначається, що останніми тижнями експерти з бюджету Міністерства оборони проводили розрахунки і дійшли висновку, що оборонний бюджет має збільшитися на 4,5-6 млрд євро, щоб Німеччина могла досягти квоти НАТО у 2025 році.

"Оборонний бюджет практично повністю буде з'їдений експлуатаційними витратами (зарплата солдатам, опалення казарм, ремонт танків). Якби до 2025 року цей показник залишився на рівні 52 мільярдів, то для нових інвестицій (нової зброї) були б доступні лише 500 мільйонів євро. У 2026 році, коли середньострокове фінансове планування уряду передбачає лише 52 мільярди для Бундесверу, на інвестиції залишиться НУЛЬ євро", - пише видання.

Навіть без додаткових вимог Бундесверу, за даними BILD з урядових кіл, у бюджеті 2025 року є дірка в 25 млрд євро.

Повідомляється, що міністр Пісторіус поінформував канцлера ФРН Олафа Шольца і депутатів про небезпечну фінансову ситуацію, і вступив у переговори з Мінфіном. Але поки безуспішно.

 

 

 

Теги: #бюджет #оборона #німеччина

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