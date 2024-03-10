Президент Литви відреагував на інциденти з оскверненням національних прапорів

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував низку інцидентів з оскверненням національних прапорів у Клайпеді, підкресливши, що це цілеспрямована діяльність, координована за межами країни, повідомляє DELFI.

"На жаль, у нас уже є інформація, що це буде цілеспрямована діяльність, що діяльність практично координується за межами Литовської Республіки. Ми також бачимо випадки осквернення наших пам'ятників", - сказав Науседа.

Він попередив, що подібні випадки можуть статися і в інших країнах НАТО.

Також глава держави стверджує, що випадки осквернення державних символів можуть повторитися. Він запропонував і закликав громадськість зберігати згуртованість перед обличчям таких історій.