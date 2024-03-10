Події

03:08 10.03.2024

ВМС США і Сили коаліції збили 28 БпЛА хуситів у районі Червоного моря

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ВМС США і Сили коаліції збили 28 БпЛА хуситів у районі Червоного моря

Американські військові та Сили коаліції відбили атаку хуситів у районі Червоного моря, повідомило Центральне командування США CENTCOM у суботу. 9 березня.

"Після подальших ранкових боїв сили США і коаліції збили загалом щонайменше 28 безпілотних літальних апаратів у період з 4:00 до 20:00. 8:20 ранку 9 березня. Жоден корабель ВМС США або коаліції не постраждав унаслідок нападу, також не було повідомлень про пошкодження від комерційних суден", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці CENTCOM у соцмережі X.

Незабаром бойовики самі оголосили про напад, заявивши, що вони випустили ракети по "американському" комерційному судну і запустили безпілотники по військових кораблях США в "Червоному морі та Аденській затоці", повідомляє Голос Америки.

Теги: #сша #атака #хусити

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