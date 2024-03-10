Із чорноморських портів України вийшли понад 1000 суден з експортним вантажем

З чорноморських портів України відправлено 1005 кораблів, доставивши на світові ринки майже 30 млн тонн вантажу, зокрема й зерно, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у суботу.

"Понад 1000 суден залишили чорноморські порти України і перевезли майже 30 мільйонів тонн вантажів, включно із зерном, у решту світу. Незважаючи на жорстоку війну, яку розв'язала Росія, Україна продовжує підтримувати робочі місця і бізнес, розвивати свою економіку і постачати світ життєво важливими товарами", - написала посол у соцмережі X.