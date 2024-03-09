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19:21 09.03.2024

Байден підписав закон про фінансування частини федеральних відомств США

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Байден підписав закон про фінансування частини федеральних відомств США

Президент США Джо Байден у суботу підписав закон про фінансування частини агентств і департаментів адміністрації на 2024 фінансовий рік, повідомив Білий дім.

"У суботу, 9 березня, президент підписав закон (...) який передбачає річне фінансування до 30 вересня 2024 року для департаментів і агентств федерального уряду, охоплених шістьма з 12 законопроєктів про асигнування", - ідеться в повідомленні Білого дому.

Таким чином США уникли шатдауну.

Пакет із шести законопроєктів передбачає виділення понад $460 млрд на фінансування, зокрема, міністерств у справах ветеранів, сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлового будівництва та розвитку міст, юстиції, торгівлі та енергетики. Напередодні відповідний законопроєкт схвалив сенат Конгресу США, а раніше - Палата представників.

Законодавцям належить до 22 березня ухвалити шість законопроєктів про фінансування на весь рік, які стосуються, зокрема, міністерства оборони, внутрішньої безпеки, охорони здоров'я та соціальних служб. За словами законодавців, щодо них може бути ще важче досягти двопартійної угоди.

Лідери Конгресу минулого тижня оприлюднили двопартійні законопроєкти про фінансування частини урядових установ, спрямовані на запобігання загрози їхнього закриття менш ніж за тиждень до дедлайну.

Байден на початку березня підписав тимчасовий бюджет уряду, що дало змогу уникнути перебоїв у його фінансуванні та зупинки роботи. Нова ініціатива передбачала продовження фінансування до 8 і 22 березня відповідно, що дало законодавцям додатковий час для завершення роботи над повноцінним річним бюджетом.

 

 

Теги: #сша #уряд #фінансування

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