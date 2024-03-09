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15:10 09.03.2024

У Подільську затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця - поліція

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У Подільську затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця - поліція

Правоохоронці затримали жителя Одеської області, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця, повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

"8 березня на проспекті Шевченка в місті Подільськ випадковими перехожими було виявлено тіло військового, 1989 року народження, з ознаками насильницької смерті. Поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та провели низку оперативно-розшукових заходів і слідчих дій, у результаті яких оперативно викрили зловмисника. У скоєному він зізнався", - зазначається в повідомленні.

Начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський зазначив, що фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

"Наразі вирішуємо питання про повідомлення йому про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині та обрання запобіжного заходу. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від семи до п'ятнадцяти років", - зазначив Жуковський. 

Теги: #вбивство #одеська_область #військовослужбовець

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