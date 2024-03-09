У Чорному морі вже 4 дні не чергують російські кораблі - Сили оборони півдня України

У Чорному морі вже четверту добу не фіксується бойового чергування російського флоту, повідомляє пресслужба командування Сил оборони півдня України.

"В Азовському морі на бойовому чергуванні залишається один корабель ворожого недофлоту. У Чорному морі 4 добу чергування не фіксуємо. Ракетоносії вже 20 діб поспіль перебувають у пунктах базування", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається також, що в операційній зоні Сил оборони півдня не припиняється щоденна контрбатарейна боротьба.

"Хоча протягом поточної доби ворог штурмових дій не вів, однак, здійснював артилерійські та мінометні обстріли в районі Кринок. Наші воїни утримують позиції, здійснюють заходи зі зміцнення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра", - зазначається в повідомленні.