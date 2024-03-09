Нафтопереробні потужності РФ скоротилися внаслідок українських атак - британська розвідка

Російські нафтопереробні потужності тимчасово скоротилися внаслідок численних ударів українських дронів по НПЗ на території РФ, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначається в повідомленні в соцмережі Х, з 1 березня 2024 року РФ запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту.

"Заборона експорту знизить тиск на поставки і дасть змогу Росії провести ремонт на своїх НПЗ", - повідомляють у міністерстві.

Водночас, вважають у британській розвідці, ремонт, найімовірніше, займе більше часу, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту в РФ деяких необхідних компонентів.

"Російський уряд буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку напередодні президентських виборів 15-17 березня", - йдеться в повідомленні.