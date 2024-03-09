Унаслідок численних ворожих обстрілів Вовчанська загинули дві людини, є руйнування

Минулої доби російські окупаційні війська неодноразово обстрілювали Вовчанськ, є жертви серед мирного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 15:45 Ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинули 53-річний чоловік і 48-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в ніч на суботу внаслідок ворожих обстрілів у Вовчанську було зруйновано приватне домоволодіння.

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу з використанням БПЛА було пошкоджено службовий поліцейський автомобіль. Ударів зазнали також житловий сектор та освітні установи. Унаслідок обстрілу сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі дитсадка.

Також пошкоджено приватні домоволодіння, господарські будівлі та будівлю ще одного навчального закладу.

Під час повернення з ліквідації пожежі автомобіль ДСНС потрапив під скидання боєприпасу з ворожого БПЛА. Особовий склад із 6 осіб не постраждав.