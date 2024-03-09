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08:24 09.03.2024

Окупанти за добу завдали 323 удари по 12 містах і селах Запорізької області

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Окупанти за добу завдали 323 удари по 12 містах і селах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 323 удари по 12 містах і селах Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у суботу вранці.

"323 удари по 12 населених пунктах Запорізької області ворог завдав протягом доби", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, окупанти обстріляли з РСЗВ Роботине і Гуляйполе, вдарили 5 авіазарядами по Малій Токмачці і Роботиному, а також атакували 67 безпілотниками Запоріжжя, Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку і Малинівку.

Також 249 артударів припали на території Гуляйполя, Оріхова, Новопавлівки, Преображенки, Левадного, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.

"Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", зазначив Федоров.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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