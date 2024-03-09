9 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 745 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 745 RUSSIAN AGRESSION

9 березня в Україні - День народження Тараса Шевченка, День землевпорядника.

У світі - День генеалогії, День Барбі, Міжнародний день ді-джея.

Православна церква вшановує пам'ять сорока Севастійських мучеників.

День народження Тараса Шевченка

Сьогодні виповнюється 210 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка - великого Кобзаря, видатного українського поета і художника, який у свідомості кожного українця займає місце національного героя. Завдяки своїй творчості Тарас Шевченко надихав український народ до боротьби за правду, незалежність, свободу.

Відомо, що у світі встановлено 1384 пам'ятники Тарасу Шевченку. З них в Україні налічується 1256 монументів, і ще 128 - у 35 країнах світу - Бразилії, США, Китаї. Перший пам'ятник встановили 1881 року в місті Форт-Шевченко в Казахстані.

У 1975 році один із кратерів на Меркурії назвали на честь Тараса Григоровича Шевченка.

За життя Шевченка більше цінували як художника, ніж як поета. Він був улюбленим учнем Карла Брюллова, а 1860 року був удостоєний звання Академіка гравіювання від Імператорської Академії мистецтв за гравюру за картиною Рембрандта "Притча про робітників на винограднику".

500 м² - площа найбільшого портрета Кобзаря. Написаний він у Харкові на стіні 17-поверхового будинку за адресою проїзд Садовий, 30, і внесений до Книги рекордів України. Графіті малювали ночами протягом двох тижнів.

Найменше у світі видання Кобзаря має розмір близько половини квадратного міліметра, що менше за макове зернятко. Створив його український майстер Микола Сядристий. Гортати сторінки збірки можна лише кінчиком загостреної волосинки через їхній неймовірно крихітний розмір.

День генеалогії

День генеалогії або День родоводу, що відзначають у другу суботу березня, - подія, присвячена дослідженню нашого коріння, щоб якомога більше дізнатися про наших предків. Цей день пропонує унікальну можливість зануритися в минуле, відкриваючи для себе історії, боротьбу і перемоги тих, хто був до нас. День генеалогії - ідеальний час, щоб почати свою подорож у часі.

Концепція Дня генеалогії народилася в Ірландії, 2013 року, завдяки ініціативі місцевої церкви відзначити своє 200-річчя. Церква хотіла допомогти своїм парафіянам відстежити їхні родинні історії, надавши доступ до великої кількості сімейних записів та архівів.

День землевпорядника України

День землевпорядника - професійне національне свято, яке відзначають фахівці цієї галузі у другу суботу березня. Землевпорядники завжди користувалися повагою, адже вони мають справу з важливим ресурсом - землею.

Саме земля є найціннішим скарбом кожної держави, головним засобом існування кожного її громадянина та невичерпним джерелом добробуту її суспільства.

Історики стверджують, що перші землеміри з'явилися в Стародавньому Єгипті. Саме вони вперше задокументували способи застосування різноманітних геодезичних прийомів і почали використовувати спеціальні пристрої для заміру та поділу землі.

День Барбі

9 березня свій день народження святкує Барбі, оскільки в цей день у 1959 році в США Рут Гендлер створила ляльку на ім'я Барбара Міллісент Робертс.

У Нью-Йорку її продемонстрували на торговому ярмарку. Тільки в перший рік продаж сягнув 350 тисяч.

Ще цього дня:

1934 - У Києві засновано видавництво "Веселка";

1945 - Американська авіація розпочала одне з найбільших бомбардувань Токіо;

1957 - Президент США Двайт Ейзенхауер оприлюднив програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу в разі комуністичної загрози;

2001 - У Києві біля будівлі Адміністрації Президента сталася сутичка учасників акції "Україна без Кучми" з міліцейським загоном спецпризначення. Після цього акція УБК пішла на спад.

Церковне свято

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять сорока Севастійських мучеників. Воїни були родом з Каппадокії (нині на території Туреччини) у складі римського XII Блискавичного легіону, що стояв у місті Севастії. Воєначальник Агрікола зажадав від них жертву язичницьким богам. Після відмови римські воїни увечері роздягнули воїнів і поставили у вкрите кригою озеро. На березі в той час постійно розігрівали лазню для тих, хто відступництвом захотів би врятувати своє життя.

На ранок один з воїнів не витримав, але як тільки забіг до лазні, то відразу помер. Однак мучеників все-таки стало сорок. Один тюремний сторож Аглай побачив видіння, як янголи несли 39 прегарних вінків для мучеників. Тоді він звернувся до Христа і, знявши одежу, пішов на лід. Мучителі, що прийшли згодом, побачили, що воїни-християни не лише не замерзли, але й навіть відігрілись. Тоді мучителі молотами перебили їм гомілки і вкинули в вогонь, а обвуглені кістки мучеників скинули в річку. Проте, частину святих мощей християнам потайки вдалося зберегти.

Іменини: Опанас, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Тарас, Ян, Олександра, Наталя.