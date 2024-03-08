В Україну вдалося повернути ще 10 дітей з окупації

Ще 10 українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій, повідомив виконавчий директор БО "Save Ukraine" Микола Кулеба.

"10 українських дітей, які після 24 лютого опинилися в окупації, вдалося врятувати та повернути в Україну команді Save Ukraine. Діти після тривалої розлуки нарешті змогли обійняти своїх найрідніших, і зараз усі сім'ї в безпеці", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Загалом організації Save Ukraine вдалося повернути в Україну 261 дитину з РФ та окупованих територій.