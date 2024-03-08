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18:02 08.03.2024

Зеленський відвідав у Стамбулі верфі, де будують корвети для українських ВМС

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Президент України Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до Стамбула відвідав верфі, де триває будівництво багатоцільових військових морських кораблів (корветів) для українських Військово-морських сил.

"Візит у Туреччину. Стамбул. Верфі, де будують корвети для наших Військово-Морських сил. Ознайомився зі ступенем готовності та оснащенням корвета "Іван Мазепа". Поспілкувався з військовослужбовцями ВМС України. Дякую за службу. Додаємо сили нашій державі", - написав президент у своєму телеграмі.

Також глава держави ознайомився з перебігом будівництва другого українського корвета класу Ada, якому раніше в п'ятницю присвоїв ім'я гетьмана Івана Виговського.

Зеленський висловив подяку президенту Турецької Республіки та всім оборонним компаніям Туреччини й України, які працюють спільно.

Як повідомила пресслужба Зеленського, на судні "Іван Мазепа" він вручив двом українським військовим, які проходять курси з експлуатації та обслуговування корвета, медалі "Захисник Вітчизни".

"Дякую вам за службу, за те, що Україну тут дуже поважають. Ви знаєте, що ми очікуємо вас в Україні. Щоб були ще більш потужними наші Сили безпеки та оборони", - зазначив він.

Будівництво корвета "Іван Мазепа" було розпочато у квітні 2021 року. У вересні 2023-го відбулася урочиста церемонія закладки кіля корабля. Планувалося, що у 2022 році корвет буде переправлено в Україну, і вже у 2024-му він мав увійти до складу ВМС ЗСУ. Через війну, розпочату Росією проти України, відправку корвета було відтерміновано.

Корвети типу Ada є сучасними кораблями прибережної зони, які мають можливості протичовнових операцій та патрулювання у відкритому морі з широким використанням у конструкції принципів стелс-технології. Концепція конструкції та бойового застосування корвета типу Ada подібна до концепції літоральних кораблів типу Freedom, розроблених компанією Lockheed Martin для ВМС США. Корвети типу Ada мають потужніше озброєння, потужніші радарні та сонарні системи.

Теги: #стамбул #зеленський

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