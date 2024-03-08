Мета Путіна - захопити всю Україну, а не окремі її території, впевнений Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що метою російського президента у війні є захоплення всієї України, а не окремих її територій.

"Я не вважаю, що його ціль - це якісь території. Те, що ми бачимо, їхні дії, ті удари по цивільних об'єктах, залякування ракетами цивільного населення України, публічні висловлювання оточення Путіна, представників їхньої розвідки, представників їхнього війська і його самого. Всі ці меседжі говорять про те, що вони не виконали завдання і вони будуть продовжувати місію", - розповів президент в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.

Так президент відповів на запитання, чи можна домовитися з Путіним про закінчення війни, запропонувавши йому залишити у складі Росії тільки Крим і Донбас.

Далі, за словами Зеленського, "вони виправдовують, вибачте, Гітлера, наводять приклади з Польщею, що вона дратувала Гітлера, тому він напав. І наводять таку саму, начебто, паралель з Україною і Росією".

"І всі ці меседжі, вони говорять про те, що його ціль - не окремі території, його ціль - вся Україна. Ми (з партнерами - ІФ-У) впевнені, що Путін не зацікавлений просто якоюсь територією, містом, селом, або Кримом, або Донбасом. Він зацікавлений у зруйнуванні повністю України, доєднанні всіх цих земель незалежної України до Росії", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що "такі речі Путін робить або силою - зброєю, або політично".

"Те, що він зробив у Білорусі - без жертв і без крові. Це поки що. Тобто, вони (РФ і РБ - ІФ-У) союзницькі влади, де він (Путін - ІФ-У) повністю керує і силовим блоком на території Білорусі, і військами на території Білорусі. Доказом цього є і напад у першу ж ніч, коли було повномасштабне вторгнення Росії. Цей напад був із території Білорусі, удари ракетами, війська тощо. Тобто це дипломатична окупація незалежної країни та втрата суверенітету Білорусі", - сказав він.

В Україні, заявив Зеленський, Путін дипломатично або політично не зміг цього зробити.

"У парламенті була його партія ("ОПЖЗ" - ІФ-У), друга за розміром, і він повністю впливав на це і шукав можливості впливати на парламент всередині України. Йому це не вдалося, і після того, як провалився його план політичний, провалився його план парламентський, він почав окупацію військову. Тому плану щодо Криму або Донбасу в нього ніякого немає. Це просто риторика. У нього план - позбавити Україну незалежності", - підсумував президент.