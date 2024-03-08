Молдова, країни Балтії та Казахстан перебувають у небезпеці - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Молдова, країни Балтії та Казахстан перебувають у небезпеці у зв'язку з можливою російською агресією.

"У них уже був цей план", - сказав він в інтерв'ю Rai, опублікованому в п'ятницю, відповідаючи на запитання про можливу агресію щодо Молдови.

"Хочу нагадати всім, що від нашої розвідки ми передавали російський план, передавали Молдові. І таким чином ми ділилися з іншими нашими партнерами. Молдова була підготовлена до дій ДРГ Російської Федерації. Вони хотіли захопити владу в Молдові, хотіли зробити це дуже швидко. Слава Богу, і я вдячний нашій розвідці, що вони попрацювали непогано", - сказав він.

"Щодо військового наступу на Молдову, то я вважаю, що це може бути однією з цілей Російської Федерації. Я думаю, що в небезпеці перебуває Молдова, країни Балтії, а також Казахстан", - зазначив Зеленський.