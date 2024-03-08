Повітряні сили пробують вражати російські літаки на відстані понад 150 км - Олещук

Ракетні війська Повітряних сил здійснили бойове застосування по літаках росіян за 150 кілометрів, триває перевірка результатів удару, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних сил полюють на російські винищувачі. Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами командувача ПС, після значних втрат - літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також винищувачів Су-34 і Су-35, окупанти значно знизили кількість ударів КАБами, а літаків ДРЛВ досі немає в Азовському морі.

Олещук заявив, що серед російських льотчиків почалися "дискусії" щодо рішення командування відправляти їх "в один кінець", які можуть призвести до саботажу.