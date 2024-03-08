Події

08:57 08.03.2024

За добу на Харківщині чотири мирні жителі загинули, дев’ятеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів

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За добу на Харківщині чотири мирні жителі загинули, дев’ятеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали близько 18 населених пунктів Харківської області, є жертви і постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"З 22:14 до 23:00 серія обстрілів м. Куп'янськ. Загалом пошкоджено приватні будинки та автомобілі. З-під завалів врятовано постраждалого 36-річного чоловіка. Загинули 64-річна жінка, 58-річний чоловік", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив також, що внаслідок ворожого удару С-300, нанесеного по Чугуєву близько опівночі, постраждали 7 мирних жителів (4 чоловіки, 41-річна жінка, 16-річний хлопець і дівчинка 3 років 8 місяців). Унаслідок обстрілу вибито вікна в 9-поверховому житловому будинку. Пошкоджено фасад ТРЦ, банку, магазину, готелю, 13 автомобілів.

Напередодні у Вовчанську було зафіксовано пряме влучення керованої авіабомби в приватний будинок. У результаті 40-річна жінка загинула, 67-річна мешканка отримала легкі травми. Їй госпіталізація не знадобилася. Крім того, було пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків.

Унаслідок обстрілу Басова було частково пошкоджено складську будівлю сільгосппідприємства, будівлю клубу, бібліотеки та лінію електропередачі. Без постраждалих.

Теги: #харківська_область #обстріли

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