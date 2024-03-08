8 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 744 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 744 RUSSIAN AGRESSION

8 березня відзначають Міжнародний Жіночий День (День боротьби за права жінок), Міжнародний день жінок пивоварів, День "Будь поганим".

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійского.

Міжнародний Жіночий День (День боротьби за права жінок)

8 березня 1857 року в Нью-Йорку відбулася перша демонстрація працівниць фабрик, які вимагали гідної заробітної плати та зменшення робочого дня з 16 до 10 годин. На мітингу також порушувалося питання про можливість для жінок здобувати освіту та голосувати. Після цього з'явилася перша жіноча профспілка, а дівчат почали допускати до навчання у вищих навчальних закладах.

У лютому 1908-го на вулиці Нью-Йорка вийшло близько 20 000 жінок, невдоволених відсутністю рівних прав між чоловіками та жінками. Наступного року, в колах американських соціалістів виникла ідея святкування жіночого дня в усьому світі. Свято припадало на останню неділю зими.

Дата 8 березня з'явилася не одразу, лише 1914 року було реалізовано ідею перенести свято на цей день. Згодом, ООН проголосила його Днем боротьби за жіночі права.

1975 року, під час Міжнародного року жінок, Організація Об'єднаних Націй почала відзначати 8 березня як Міжнародний жіночий день. За два роки, у грудні 1977, Генасамблея ухвалила резолюцію, що проголосила День боротьби за права жінок і міжнародний мир, який відзначається державами-членами в будь-який день року відповідно до їхніх історичних і національних традицій. Організація Об'єднаних Націй відзначає Міжнародний жіночий день 8 березня з 1975 року.

Ще цього дня:

1910 - Французька авіаторка Раймонда де Ларош стала першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота;

1919 - Розпочалися основні події Єгипетської революції проти британської окупації;

1920 - Проголошення Арабського Королівства Сирія, першої арабської держави новітнього часу;

1946 - Львівський собор, організований комуністами та Російською Православною Церквою, скасував Берестейську унію, таким чином розпочавши знищення Української Греко-Католицької Церкви;

1950 - СРСР офіційно заявив про наявність атомної бомби;

1971 - Боксерський "бій століття" Джо Фрейзер - Мухаммед Алі;

1979 - Philips продемонструвала прототип оптичного цифрового аудіодиска в Ейндговені, Нідерланди.

1983 - Рональд Рейган у своєму виступі назвав СРСР "Імперією зла".

2006 - США скасували обмежувальну зовнішньоторговельну поправку Джексона-Веніка щодо України.

Церковне свято

Ушанування пам'яті преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійского

Святий Феофілакт народився близько 765 року. Молодим покинув батьківщину і вирушив до Константинополя, де вступив на службу до святителя Тарасія. Після обрання Тарасія патріархом, Феофілакт став ченцем у заснованому святителем монастирі на лівому березі Босфору.

Пізніше святий Феофілакт очолив кафедру Нікомидії у Віфінії. Він заснував там справжнє місто милосердя. У зведених ним двоповерхових будинках містилася лікарня зі своїм штатом лікарів і лікарняних служителів, які доглядали за хворими. Оскільки тут зцілювали не лише тіла, а й душі, поблизу було збудовано церкву святих безсрібників Косьми і Даміана. Щотижня після всенічного бдіння преподобний пропонував усім пацієнтам гарячу лазню і, підперезавшись рушником, сам омивав їхні рани.

Святий Феофілакт керував Церквою, допоки новий імператор Лев V Вірменин (813-820) не розпочав нове гоніння на святі ікони. По всій імперії знищували священні зображення, ченців переслідували і піддавали тортурам. У 815 році святий патріарх Никифор зібрав у столиці безліч православних ченців, ігуменів і єпископів. Святий Феофілакт приєднався до них. Не боячись імператорського гніву, церковнослужителі одностайно повстали і представили Льву обґрунтування шанування святих ікон. Вислухавши їхні доводи, Лев страшенно розлютився і наказав позбавити патріарха сану і заслати всіх сповідників у різні кінці імперії.

У засланні Феофілакт пробув майже тридцять років. На нього не поширилася навіть амністія, надана імператором Михайлом ІІ (820). Феофілакт терпляче зносив усі тяготи, продовжував, хоча й здалеку, піклуватися про свою Церкву. Проводив ночі у святих молитвах про порятунок народу і зміцнення православної віри, листувався із багатьма людьми. Одних він закликав відкинути матеріальні блага запропоновані іконоборцями, і повернутися до істинної віри, несучи свій хрест, а інших заохочував аж до смерті мужньо сповідувати Православ'я.

Від тривалої хвороби, яку він переносив без жодних нарікань, святий Феофілакт помер близько 840 року. Коли імператриця Феодора взялася за відновлення Православ'я і покликала з вигнання святих сповідників (843), святий патріарх Мефодій велів перенести мощі святого Феофілакта до Нікомидії. Там їх поклали в храмі святих Косми і Даміана. Ім'я святого єпископа додали до інших сповідників у Синодик Православ'я.

Іменини: Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дементій, Іван, Ян.