Події

20:47 07.03.2024

Умєров і Кулеба на Паризькій конференції обговорили шляхи посилення допомоги Україні у важливих сферах, зокрема, можливості завдавати глибоких ударів

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Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяли участь у міністерській сесії, яка завершувала Паризьку конференцію підтримки України.

"Разом із Дмитром Кулебою взяли участь у міністерській сесії, яка завершувала Паризьку конференцію підтримки України. Обговорили шляхи посилення допомоги Україні в кількох важливих сферах: озброєння та виробництво зброї, кіберзахист, боєприпаси, можливості завдавати глибоких ударів", - написав Умєров на своїй фейсбук-сторінці у четвер.

Він привітав Швецію зі вступом в НАТО.

"Ми вдячні за те, що наші партнери розуміють наші безпосередні пріоритети і довгострокові потреби. Усім зрозуміло, що наша спільна безпека залежить від припинення російської агресії", - зазначив Умєров.

Він поінформував колег про обстановку на фронті, а також вказав на наявні проблеми, зокрема, забруднення мінами.

"Радий чути, що вкрай необхідні потужності з виробництва боєприпасів зростають. І наша єдність також", - наголосив глава Міноборони.

 

 

 

Теги: #оборона #допомога #посилення

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