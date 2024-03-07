Одну людину травмовано, пошкоджено школу, лікарню та водоканал унаслідок ракетного удару по Сумах
У Сумах унаслідок ракетної атаки РФ травмовано одну цивільну людину, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).
"Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу", - повідомляється в телеграм-каналі обладміністрації.
"На місці прильоту працюють усі необхідні служби. До ліквідації наслідків і надання допомоги долучилася гуманітарна місія "Проліска", - поінформували в ОВА.