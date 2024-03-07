7-12 березня можливе підвищення рівня води в р. Дніпро - Укргідрометцентр

7-12 березня на пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) рівні води утримуватимуться на максимальних відмітках весняного водопілля зі збереженням води на заплаві в Київській області (І рівень небезпеки - жовтий), повідомляє Укргідрометцентр.

Також 7-12 березня у Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище за відмітки початкового затоплення заплав і знижених прирічкових територій через скиди води Київського водосховища, а також у зв'язку з проходженням весняної повені, (оголошено І рівень небезпеки - жовтий).

"Повідомляється, що коливання можливі внаслідок скидів води з Київського водосховища. Як інформує КМДА, рятувальні служби перебувають на постійному зв'язку з Українським гідрометцентром, який проводить постійний аналіз розвитку гідрометеорологічної ситуації в басейні р. Дніпро", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер.

Крім того, комунальне підприємство "Плесо" здійснює щоденний моніторинг рівня води в Русанівській протоці для запобігання можливим підтопленням. Оновлені дані щодо рівня води публікуються щодня на сайті підприємства.