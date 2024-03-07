Події

11:40 07.03.2024

Унаслідок ворожого авіаудару по Вовчанську загинула мирна жителька, ще одна поранена

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Одна жителька міста Вовчанська Харківської області загинула, ще одна дістала поранення внаслідок скидання російськими окупантами трьох керованих авіабомб на приватний сектор у м. Вовчанську Харківської області в четвер близько 10:00.

"Жінка близько 40 років загинула під завалами будинку. Ще одна жінка 1956 року народження отримала поранення. В результаті ударів пошкоджені щонайменше 12 будинків. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

Теги: #авіаудар #вовчанськ

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