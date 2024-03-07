Унаслідок ворожого авіаудару по Вовчанську загинула мирна жителька, ще одна поранена
Одна жителька міста Вовчанська Харківської області загинула, ще одна дістала поранення внаслідок скидання російськими окупантами трьох керованих авіабомб на приватний сектор у м. Вовчанську Харківської області в четвер близько 10:00.
"Жінка близько 40 років загинула під завалами будинку. Ще одна жінка 1956 року народження отримала поранення. В результаті ударів пошкоджені щонайменше 12 будинків. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.