Свято 8 березня назвали улюбленим 23% українок і 18% українців - опитування КМІС

Міжнародний жіночий день 8 березня і далі втрачає популярність серед українців, у 2024 році його назвав улюбленим лише 21% опитаних, ідеться в результатах опитування, проведеного 17-23 лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

При цьому серед жінок це свято дещо популярніше (23%), ніж серед чоловіків (18%).

Ще 2017 року це свято було одним із найулюбленіших, його відзначала як улюблене приблизно половина населення (49%). У 2018 році його популярність знизилася до 45%, у 2020 - до 40%, у 2021 році його назвали улюбленим уже 34% опитаних, у 2023 - 25%.

У результатах дослідження зазначено, що загалом українці ставляться до державних свят з любов'ю та повагою. Рік тому лише 2% опитаних не назвали жодного улюбленого свята, а поточного року таких узагалі не залишилося. Більшість населення України (близько 70%) святкує Різдво Христове та Великдень (Пасху) як найпопулярніші свята, далі йдуть День Незалежності України (64%) та День захисників і захисниць України (58%).

За рік, з 2023 до 2024 року, суттєвих змін не відбулося, найбільші зміни відбулися порівняно з 2021 роком (періодом до повномасштабного вторгнення РФ) - суттєво зросло значення Дня Незалежності та Дня захисників і захисниць України.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1052 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, і 1,5% для показників, близьких до 5%, але в умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення.