Зеленський показав прем'єру Греції зруйнований Росією Спасо-Преображенський собор в Одесі

Президент України Володимир Зеленський під час спільного з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом візиту до Одеси показав йому зруйнований Росією Спасо-Преображенський собор.

"Спасо-Преображенський собор Одеси серйозно постраждав від російського ракетного удару. Переважна більшість російських цілей - це звичайні цивільні об'єкти", - сказано в соцмережі Х у Зеленського.

Президент України наголосив на необхідності відновлення кожного з них.

Також він подякував Греції за її готовність зробити свій внесок у відновлення української культурної спадщини, зокрема в Одесі.

Раніше повідомлялося, що Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі постраждав унаслідок російських обстрілів 23 липня 2023 року.

Італія та ЮНЕСКО підписали угоду, відповідно до якої Італія зробить внесок 500 тис. євро на проведення першочергових відновлювальних робіт у Спасо-Преображенському соборі, повідомляла мерія Одеси.