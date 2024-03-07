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07:22 07.03.2024

Зеленський показав прем'єру Греції зруйнований Росією Спасо-Преображенський собор в Одесі

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Зеленський показав прем'єру Греції зруйнований Росією Спасо-Преображенський собор в Одесі

Президент України Володимир Зеленський під час спільного з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом візиту до Одеси показав йому зруйнований Росією Спасо-Преображенський собор.

"Спасо-Преображенський собор Одеси серйозно постраждав від російського ракетного удару. Переважна більшість російських цілей - це звичайні цивільні об'єкти", - сказано в соцмережі Х у Зеленського.

Президент України наголосив на необхідності відновлення кожного з них.

Також він подякував Греції за її готовність зробити свій внесок у відновлення української культурної спадщини, зокрема в Одесі.

Раніше повідомлялося, що Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі постраждав унаслідок російських обстрілів 23 липня 2023 року.

Італія та ЮНЕСКО підписали угоду, відповідно до якої Італія зробить внесок 500 тис. євро на проведення першочергових відновлювальних робіт у Спасо-Преображенському соборі, повідомляла мерія Одеси.

 

 

 

Теги: #одеса #зеленський #міцотакіс

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