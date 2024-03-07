Єрмак на зустрічі з експрем'єркою Фінляндії: На тлі нещодавньої атаки РФ Одеси важливим є продовження підтримки України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поінформував експрем'єр-міністерку Фінляндії Санну Марін, яка входить до Міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України, про поточну ситуацію на фронті, нещодавню атаку РФ на Одесу та наголосив на важливості продовження підтримки України.

Як повідомляє пресслужба президента, Єрмак акцентував увагу на важливості продовження підтримки України з боку партнерів, зокрема фінансової, оборонної, політичної.

"Важлива підтримка кожного зі світових лідерів", - наголосив він.

Також він поінформував колишнього прем'єра Фінляндії про ситуацію на фронті та нещодавню російську атаку з використанням ударних дронів "шахед" на житлові будинки Одеси, унаслідок якої загинуло 12 осіб, зокрема п'ятеро дітей.

Як зазначається, зустріч Єрмака і Марін відбулася в середу, 6 березня. Єрмак подякував експрем'єрці Фінляндії за підтримку України, зокрема, у складі Міжнародної робочої групи, а також у рамках Інституту глобальних змін Тоні Блера, разом із делегацією якого вона прибула з візитом до України.

Окремо він відзначив долучення Марін до діяльності Міжнародної робочої групи з безпеки та євроатлантичної інтеграції України.

"Дуже важливо, що ви долучилися до цієї групи. Ми чекаємо від неї великих результатів для України та колективної безпеки євроатлантичного регіону", - зауважив керівник Офісу президента.

Водночас Єрмак переконаний, що запрошення України до (Північноатлантичного - ІФ-У) Альянсу не призведе до ескалації, а, навпаки, буде свідченням сили західних демократій.

Очільник ОП також поінформував експрем'єрку про підготовку першого Глобального саміту миру у Швейцарії та співпрацю в цьому напрямі з ключовими партнерами та країнами Глобального Півдня. Також співрозмовники обговорили питання ядерної безпеки.

Своєю чергою, Марін зазначила, що, окрім співпраці з Міжнародною групою, разом із представниками Інституту Тоні Блера допомагає Україні в інтеграції до ЄС. За словами колишньої прем'єр-міністерки Фінляндії, у рамках цього процесу у неї заплановані зустрічі з представниками українського уряду та відвідування низки об'єктів.