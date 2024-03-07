7 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 743 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 743 RUSSIAN AGRESSION

7 березня відзначають День прогулювання уроків, День теплої ковдри, Всесвітній день книжки, День тюльпанів, День народження телефонного апарату, День енергії рослин.

Православна церква вшановує пам'ять священномучеників Павла Препростого і Павла Сповідника.

День народження телефонного апарата

Щорічно 7 березня День народження відзначає телефонний апарат, адже саме цього дня 1876 року американський винахідник Александер Грем Белл запатентував цей пристрій.

Ще цього дня:

1900 - З борту лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse надійшло перше в історії бездротове повідомлення на берег;

1933 - В американському місті Атлантік-Сіті Чарльз Дарроу придумав популярну гру "Монополія";

1936 - У порушення чинних мирних договорів Третій Рейх реокупував Рейнську область;

1957 - Перший політ середньомагістрального пасажирського літака Ан-10;

1987 - Перемігши за очками в 12-раундовому поєдинку Джеймса Сміта, Майк Тайсон став чемпіоном за версією WBA;

1992 - Зіграно перші матчі першого футбольного чемпіонату України;

1992 - Після повалення президента Звіада Гамсахурдіа в Тбілісі оголошено про створення нового органу влади, Державної ради, головою якої став колишній глава Компартії Грузії Едуард Шеварнадзе;

1994 - Верховний суд США ухвалив рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушенням авторських прав і не вимагають отримання ліцензій або дозволів від власників таких прав.

Церковне свято

Цього дня відзначають пам'ять одразу двох святих, які носили однакові імена, - преподобного Павла Препростого, що жив у 4 столітті, і святителя Павла Сповідника, єпископа Прусіадського, що жив у 9 столітті.

Павло Препростий - відлюдник IV століття, учень Антонія Великого, преподобний. Був хліборобом. До старості жив у мирі й терпляче зносив образи від своєї злої дружини. Викривши її на зраді, Павло пішов у пустелю, до преподобного Антонія Єгипетського, і тут покірливим послухом за короткий час досяг високої досконалості.

Помер Павло 340 року.

Святитель Павло Сповідник був єпископом у місті Прусіада (провінція Віфінія в Малій Азії) в той час, коли проти християнства шаленіли іконоборці. Ревно виступивши на захист християнських святинь, святий Павло зазнав переслідувань і гонінь разом зі святим Феофілактом. Святий сповідник помер близько 850 року.

Іменини: Василь, Євген, Омелян, Лаврентій, Нестор, Микола, Ніл, Павло, Еміль, Анна, Антоніна, Євдокія, Катерина, Ксенія, Марія, Матрона, Надія, Оксана.