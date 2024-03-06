Латвія приєднається до чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для України

Латвійська Республіка приєднається до чеської ініціативи з придбання за межами ЄС і передання Україні артилерійських боєприпасів, повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Латвія приєднається до чеської ініціативи, запропонованої президентом Чехії Петром Павелом, щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Це найважливіша можливість перемогти Росію, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну. Разом до перемоги!", - написав міністр у соцмережі Х (Twitter).

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу. За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.